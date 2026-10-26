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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Adh-Dhariyat আয়াহ 60
Adh-Dhariyat
৬০
৫১:৬০
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ٦٠
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ٦٠
فَوَیْلٌ
لِّلَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
مِنْ
یَّوْمِهِمُ
الَّذِیْ
یُوْعَدُوْنَ
۟۠
কাফিরদের জন্য ধ্বংস (নেমে আসবে) তাদের সেদিনের যেদিনের ভয় তাদেরকে দেখানো হয়েছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷