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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Adh-Dhariyat আয়াহ 59
Adh-Dhariyat
৫৯
৫১:৫৯
فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون ٥٩
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًۭا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَـٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ٥٩
فَاِنَّ
لِلَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
ذَنُوْبًا
مِّثْلَ
ذَنُوْبِ
اَصْحٰبِهِمْ
فَلَا
یَسْتَعْجِلُوْنِ
۟
কাজেই যারা যুলম করেছে তাদের প্রাপ্য তাই যে প্রাপ্য পূর্বে ছিল তাদের মত লোকেদের; কাজেই (নিজেদের প্রাপ্য পাওয়ার জন্য) তারা যেন তাড়াহুড়া না করে।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷