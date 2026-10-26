Al-Sa'di তাফসীর: Adh-Dhariyat আয়াহ 59

Всевышний сообщил, что тех, которые несправедливо обошлись с Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и не уверовали в него, ожидает возмездие и наказание, которое ранее уже постигло их собратьев по неверию и беззаконию. Пусть же они не торопят Меня с наказанием, ведь Я не отступлю от законов, по которым осудил их предшественников. Если человек упрямо отказывается уверовать и не собирается покаяться и встать на прямой путь, то его непременно ожидает Божья кара. Он ничего не сможет изменить, когда наступит предопределенный для него час. Поэтому Всевышний напомнил Своим рабам о Дне воскресения, сказав: