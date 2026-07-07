প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Adh-Dhariyat
৪১
৫১:৪১
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِیْ
عَادٍ
اِذْ
اَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمُ
الرِّیْحَ
الْعَقِیْمَ
۟ۚ
আর ‘আদ-এর ঘটনাতেও (নিদর্শন আছে)। আমি তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম অকল্যাণের বাতাস।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لهناوبردنى قهومى هود پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١)
] وه قهومی (عاد)یش بهههمان شێوه لهوانیش بهڵگهو نیشانهی تهواو ههیه لهسهر تاك و تهنهایی و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره كاتێك كه بایهكی نهزۆكمان نارده سهریان كه هیچ خێرێكی تیادا نهبووه، بایهك نهبووه كه باران ههڵگرێ، بهڵكو بۆ سزادان بووه.