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Adh-Dhariyat
৪১
৫১:৪১
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِیْ
عَادٍ
اِذْ
اَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمُ
الرِّیْحَ
الْعَقِیْمَ
۟ۚ
আর ‘আদ-এর ঘটনাতেও (নিদর্শন আছে)। আমি তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম অকল্যাণের বাতাস।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kuhusu mambo ya watu wa kabila la 'Ād na kuwaangamiza wao kuna dalili na mazingatio kwa mwenye kutia mambo akilini, tulipowapelekea wao upepo usiokuwa na baraka na usioleta kheri yoyote,