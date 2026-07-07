প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Adh-Dhariyat
৩৯
৫১:৩৯
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلّٰی
بِرُكْنِهٖ
وَقَالَ
سٰحِرٌ
اَوْ
مَجْنُوْنٌ
۟
তখন সে তার ক্ষমতার দাপটে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বলল- ‘এ লোক একটা যাদুকর না হয় পাগল।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ
] فیرعهونیش پشتی تێكردو ڕۆیشت بۆ لای سهربازو هێزهكانی و خۆى بهوان بههێز كرد [
وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩)
] بۆ ئهوهی سهر له خهڵكى بشێوێنێ وتی: ئهم پیاوه واته: موسا یان جادووگهره یان شێتهو تێكچووه.