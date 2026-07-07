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Tiếng Việt
Adh-Dhariyat
৩৯
৫১:৩৯
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلّٰی
بِرُكْنِهٖ
وَقَالَ
سٰحِرٌ
اَوْ
مَجْنُوْنٌ
۟
তখন সে তার ক্ষমতার দাপটে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বলল- ‘এ লোক একটা যাদুকর না হয় পাগল।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَتَوَلَّىٰ﴾ أَعْرَضَ عَنْ الْإِيمَان ﴿بِرُكۡنِهِۦ﴾ مَعَ جُنُوده لِأَنَّهُمْ لَهُ كَالرُّكْنِ ﴿وَقَالَ﴾ لِمُوسَى هُوَ ﴿سَـٰحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونࣱ ٣٩﴾