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Adh-Dhariyat
৩৮
৫১:৩৮
وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين ٣٨
وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
وَفِیْ
مُوْسٰۤی
اِذْ
اَرْسَلْنٰهُ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
بِسُلْطٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟
আর মূসার ঘটনাতেও (নিদর্শন আছে) যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لهناوبردنى فیرعهون و شوێنكهوتوانى} [
وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٣٨)
] وه له موسایشدا -
صلی الله علیه وسلم
- بهڵگهو نیشانهی ئاشكرا ههیه لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره كاتێك ناردمان بۆ لای فیرعهون به بهڵگهو موعجیزهی ڕوون و ئاشكرا كه گۆچانهكهو ئهو نیشانانهی تر بوون كه پێی بوو.