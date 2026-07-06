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Adh-Dhariyat
৩২
৫১:৩২
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٣٢
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٣٢
قَالُوْۤا
اِنَّاۤ
اُرْسِلْنَاۤ
اِلٰی
قَوْمٍ
مُّجْرِمِیْنَ
۟ۙ
তারা বলল- ‘আমাদেরকে এক অপরাধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে'।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Muyassar
51:32 51:34 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
قال إبراهيم عليه السلام،
لملائكة الله:
ما شأنكم وفيم أُرسلتم؟
قالوا:
إن الله أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله؛ لنهلكهم بحجارة من طين متحجِّر، معلَّمة عند ربك لهؤلاء المتجاوزين الحدَّ في الفجور والعصيان.