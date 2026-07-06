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Adh-Dhariyat
৩২
৫১:৩২
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٣٢
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٣٢
قَالُوْۤا
اِنَّاۤ
اُرْسِلْنَاۤ
اِلٰی
قَوْمٍ
مُّجْرِمِیْنَ
۟ۙ
তারা বলল- ‘আমাদেরকে এক অপরাধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে'।
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A Siddiqui
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৫ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ১৫:৭৪, ২৩:১২, ৫৫:১৪, ৫১:৩১-৩৪, ২৯:৫৫
Isn't it interesting that Allah tells us that our bodies are made from an extract of clay. And then we read about a punishment for people who disobeyed Him (by following their bodily desires) came in the form of baked clay (clay that has been exposed to great heat)? It almost seems like a literal display of someone reaping what they sowed. Allahu A'lem
And isn't also interesting that the people who obey shaytan are punished in the fire, and the...
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