প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Adh-Dhariyat
২৮
৫১:২৮
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَاَوْجَسَ
مِنْهُمْ
خِیْفَةً ؕ
قَالُوْا
لَا
تَخَفْ ؕ
وَبَشَّرُوْهُ
بِغُلٰمٍ
عَلِیْمٍ
۟
(যখন তারা খেল না) তখন সে তাদের ব্যাপারে মনে ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল- ‘তুমি ভয় পেও না’, অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
] وه كاتێك كه بینی ناخۆن ههستی به ترس كرد لێیان لهبهر ئهوهی كهسێك نمهكی كهسێكی نهكردایه مانای وایه كه بۆ خێر نههاتووهو بۆ شهڕو خراپه هاتووه [
قَالُوا لَا تَخَفْ
] ئهوانیش كه زانیان لێیان ترسا، وتیان: مهترسێ ئهی ئیبراهیم -
صلی الله علیه وسلم
- [
وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨)
] خۆیان پێ ناساند كه ئێمه مهلائیكهتین لهلای خوای گهورهوه هاتووین وه موژدهیان پێدا به منداڵێكی زانا كه ئیسحاق بوو.