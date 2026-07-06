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Adh-Dhariyat
২৭
৫১:২৭
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧
فَقَرَّبَهٗۤ
اِلَیْهِمْ
قَالَ
اَلَا
تَاْكُلُوْنَ
۟ؗ
অতঃপর সেটিকে তাদের সামনে রেখে দিল এবং বলল- ‘তোমরা খাচ্ছ না কেন?’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧)
] وه لێی نزیك كردنهوهو لهبهر دهستیاندا دایناو فهرمووی: ئایا ناخۆن؟ فهرموو بخۆن.