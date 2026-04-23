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রমজানের পরেও আত্মোন্নতি চালিয়ে যান
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Al-Qalam
২৩
৬৮:২৩
فانطلقوا وهم يتخافتون ٢٣
فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَـٰفَتُونَ ٢٣
فَانۡطَلَقُوۡا
وَهُمۡ
يَتَخَافَتُوۡنَۙ
٢٣
তারা চুপি চুপি কথা বলতে বলতে চলল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
68:20 68:24 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Божья кара обрушилась на их сад ночью, когда они спали. Сад был уничтожен и погублен. Он стал подобен мрачной ночи: в нем не осталось не деревьев, ни плодов. Тем временем владельцы сада даже не подозревали о постигшем их несчастии.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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