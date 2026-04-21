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রমজানের পরেও আত্মোন্নতি চালিয়ে যান
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Al-Qalam
২২
৬৮:২২
ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ٢٢
أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰرِمِينَ ٢٢
اَنِ
اغۡدُوۡا
عَلٰى
حَرۡثِكُمۡ
اِنۡ
كُنۡتُمۡ
صٰرِمِيۡنَ
٢٢
‘তোমরা যদি ফল সংগ্রহ করতে চাও তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢)
] وتیان: له بهرهبهیانی زوو بكهونه ڕێ بۆ لای بهرههم و باخهكهتان ئهگهر ئهتانهوێ ئێوه باخهكه بڕنن، (وتراوه رهزى ترێ بووه).
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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