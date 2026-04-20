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Al-Ma'idah
৬৩
৫:৬৩
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون ٦٣
لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ٦٣
لَوۡلَا
يَنۡهٰٮهُمُ
الرَّبَّانِيُّوۡنَ
وَالۡاَحۡبَارُ
عَنۡ
قَوۡلِهِمُ
الۡاِثۡمَ
وَاَكۡلِهِمُ
السُّحۡتَؕ
لَبِئۡسَ
مَا
كَانُوۡا
يَصۡنَعُوۡنَ
٦٣
দরবেশ ও পুরোহিতগণ তাদেরকে পাপের কথা বলা হতে এবং হারাম ভক্ষণ থেকে নিষেধ করে না কেন? তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট!
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Почему же богословы, которые должны помогать людям и которых Аллах одарил знаниями и мудростью, не запрещают им совершать грехи, избавляя их от невежества и доводя до их сведения истину? Они обязаны повелевать людям добро и удерживать их от грехов, разъяснять им законный путь, вдохновлять их на добрые дела и предостерегать их от злодеяний. Но как же скверно то, что они творят!
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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