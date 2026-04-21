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Ya-Sin
৭৭
৩৬:৭৭
اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٧٧
أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍۢ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٧
اَوَلَمۡ
يَرَ
الۡاِنۡسَانُ
اَنَّا
خَلَقۡنٰهُ
مِنۡ
نُّطۡفَةٍ
فَاِذَا
هُوَ
خَصِيۡمٌ
مُّبِيۡنٌ
٧٧
মানুষ কি দেখে না যে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অতঃপর সে হয়ে গেল সুস্পষ্ট ঝগড়াটে।
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