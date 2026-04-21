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Ash-Shu'ara
৯০
২৬:৯০
وازلفت الجنة للمتقين ٩٠
وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩٠
وَاُزۡلِفَتِ
الۡجَـنَّةُ
لِلۡمُتَّقِيۡنَۙ
٩٠
আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠)
] وه بهههشت نزیك ئهكرێتهوهو دهڕازێنرێتهوه بۆ ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهورهیان كردووه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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