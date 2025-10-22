26:100 26:101 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
فما لنا من شافعين ١٠٠ ولا صديق حميم ١٠١
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
فَمَا
لَنَا
مِنْ
شَافِعِیْنَ
۟ۙ
وَلَا
صَدِیْقٍ
حَمِیْمٍ
۟
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.