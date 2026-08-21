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Tafsir: Az-Zumar 39:7
Az-Zumar
7
39:7
ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ٧
إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧
إِن
تَكۡفُرُواْ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
غَنِيٌّ
عَنكُمۡۖ
وَلَا
يَرۡضَىٰ
لِعِبَادِهِ
ٱلۡكُفۡرَۖ
وَإِن
تَشۡكُرُواْ
يَرۡضَهُ
لَكُمۡۗ
وَلَا
تَزِرُ
وَازِرَةٞ
وِزۡرَ
أُخۡرَىٰۚ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّكُم
مَّرۡجِعُكُمۡ
فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَۚ
إِنَّهُۥ
عَلِيمُۢ
بِذَاتِ
ٱلصُّدُورِ
٧
If you disbelieve, then ˹know that˺ Allah is truly not in need of you, nor does He approve of disbelief from His servants. But if you become grateful ˹through faith˺, He will appreciate that from you. No soul burdened with sin will bear the burden of another. Then to your Lord is your return, and He will inform you of what you used to do. He certainly knows best what is ˹hidden˺ in the heart.
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[
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ
] ئهگهر ئێوه كوفر بكهن به سهرهتاو كۆتایى و جن و مرۆڤهوه ئهوا بهڕاستی خوای گهوره زۆر دهوڵهمهندو بێ پێویستهو پێویستی به عیبادهت كردنی ئێوه نیهو هیچ له موڵكى خواى گهوره كهم ناكات، بهڵام [
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
] وه ڕازی نابێ بهندهكانی كه كوفر بكهن و پێی خۆش نیهو فهرمانی پێ ناكات [
وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
] بهڵام ئهگهر شوكرانهبژێری خوای گهوره بكهن ئهوه خوای گهوره بهوه ڕازیهو ڕازی ئهبێ لێتان، بهڵام هیچ له موڵكى خواى گهوره زیاد ناكات. {كهس تاوانی كهس ههڵناگرێ} [
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
] وه كهس تاوانی كهس ههڵناگرێ [
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
] پاشان گهڕانهوهشتان ههر بۆ لای خوای گهورهیه له ڕۆژی قیامهت [
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
] له ڕۆژی قیامهتیشدا خوای گهوره ههواڵتان پێ ئهدات بهو كردهوانهی كه له دونیادا كردووتانه [
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧)
] وه به دڵنیایی خوای گهوره زۆر زانایه بهو دڵهی كه لهناو سینگدایه كه چیتان تیادا شاردۆتهوه هیچى له خواى گهوره ناشاردرێتهوه.