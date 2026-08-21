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Tafsir: Az-Zumar 39:29
Az-Zumar
29
39:29
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩
ضَرَبَ
ٱللَّهُ
مَثَلٗا
رَّجُلٗا
فِيهِ
شُرَكَآءُ
مُتَشَٰكِسُونَ
وَرَجُلٗا
سَلَمٗا
لِّرَجُلٍ
هَلۡ
يَسۡتَوِيَانِ
مَثَلًاۚ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِۚ
بَلۡ
أَكۡثَرُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٢٩
Allah sets forth the parable of a slave owned by several quarrelsome masters, and a slave owned by only one master. Are they equal in condition?
1
Praise be to Allah! In fact, most of them do not know.
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﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ﴾ لِلْمُشْرِكِ وَالْمُوَحِّد ﴿مَثَلࣰا رَّجُلࣰا﴾ بَدَل مِنْ مَثَلًا ﴿فِیهِ شُرَكَاۤءُ مُتَشَـٰكِسُونَ﴾ مُتَنَازِعُونَ سَيِّئَة أخلاقهم ﴿وَرَجُلࣰا سَـٰلِمࣰا﴾ خَالِصًا ﴿لِّرَجُلٍ هَلۡ یَسۡتَوِیَانِ مَثَلًاۚ﴾ تَمْيِيز أَيْ لَا يَسْتَوِي الْعَبْد لِجَمَاعَةٍ وَالْعَبْد لِوَاحِدٍ فَإِنَّ الْأَوَّل إذَا طَلَبَ مِنْهُ كُلّ مِنْ مَالِكَيْهِ خِدْمَته فِي وَقْت وَاحِد تَحَيَّرَ فِيمَنْ يَخْدُمهُ مِنْهُمْ وَهَذَا مَثَل لِلْمُشْرِكِ وَالثَّانِي مَثَل لِلْمُوَحِّدِ ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ﴾ وَحْده ﴿بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ﴾ أَيْ أَهْل مَكَّة ﴿لَا یَعۡلَمُونَ ٢٩﴾ مَا يَصِيرُونَ إلَيْهِ مِنْ العذاب فيشركون