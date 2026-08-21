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Tafsir: Az-Zumar 39:27
Az-Zumar
27
39:27
ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٧
وَلَقَدۡ
ضَرَبۡنَا
لِلنَّاسِ
فِي
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
كُلِّ
مَثَلٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَذَكَّرُونَ
٢٧
We have certainly set forth every ˹kind of˺ lesson for people in this Quran, so perhaps they will be mindful.
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Al-Sa'di
Всевышний напомнил людям о том, что в Священном Коране приводятся разные притчи о праведниках и злодеях, единобожии и многобожии. Каждая из этих притч помогает рабам Аллаха разобраться в истинной сути вещей, и поэтому Господь подчеркнул, что мудрость коранических притч заключается в том, что люди получают возможность образумиться. Поистине, многие люди после того, как постигают истину, начинают вершить праведные дела.