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Tafsir: Az-Zumar 39:26
Az-Zumar
26
39:26
فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ
ٱللَّهُ
ٱلۡخِزۡيَ
فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَاۖ
وَلَعَذَابُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
أَكۡبَرُۚ
لَوۡ
كَانُواْ
يَعۡلَمُونَ
٢٦
So Allah made them taste humiliation in this worldly life, but far worse is the punishment of the Hereafter, if only they knew.
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Tafseer Al-Baghawi
( فأذاقهم الله الخزي )
العذاب والهوان ،
( في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون )
.