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Tafsir: Az-Zumar 39:23
Az-Zumar
23
39:23
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذالك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ٢٣
ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰبًۭا مُّتَشَـٰبِهًۭا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ٢٣
ٱللَّهُ
نَزَّلَ
أَحۡسَنَ
ٱلۡحَدِيثِ
كِتَٰبٗا
مُّتَشَٰبِهٗا
مَّثَانِيَ
تَقۡشَعِرُّ
مِنۡهُ
جُلُودُ
ٱلَّذِينَ
يَخۡشَوۡنَ
رَبَّهُمۡ
ثُمَّ
تَلِينُ
جُلُودُهُمۡ
وَقُلُوبُهُمۡ
إِلَىٰ
ذِكۡرِ
ٱللَّهِۚ
ذَٰلِكَ
هُدَى
ٱللَّهِ
يَهۡدِي
بِهِۦ
مَن
يَشَآءُۚ
وَمَن
يُضۡلِلِ
ٱللَّهُ
فَمَا
لَهُۥ
مِنۡ
هَادٍ
٢٣
˹It is˺ Allah ˹Who˺ has sent down the best message—a Book of perfect consistency and repeated lessons—which causes the skin ˹and hearts˺ of those who fear their Lord to tremble, then their skin and hearts soften at the mention of ˹the mercy of˺ Allah. That is the guidance of Allah, through which He guides whoever He wills. But whoever Allah leaves to stray will be left with no guide.
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[
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه باشترین فهرموودهی دابهزاندووه كه قورئانه، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه قورئانى پیرۆز قسهو فهرموودهى خواى گهورهیهو دروستكراو نیه) [
كِتَابًا مُتَشَابِهًا
] كه ئهو قورئانه پیرۆزه ئایهتهكانی ههمووی موتهشابیهه واته: له جوانی و ڕێكی و تهواوی و بههێزیدا ههمووی له یهكتری ئهچێت [
مَثَانِيَ
] وه ئهحكام و چیرۆكهكانى، یان خوێندنهوهی دووباره ئهبێتهوه [
تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
] له كاتى بیستنى قورئانى پیرۆزدا ئهو كهسانهی كه له خوای گهوره ئهترسێن به زانستهوه پێستیان گرژ ئهبێتهوه له ترسی خوای گهورهدا [
ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
] پاشان كه گوێیان له قورئان دهبێت و به ئومێدى رهحمهتى خواى گهوره دهبن پێست و دڵیان نهرم ئهبێ بۆ زیكرو یادی خوای گهوره كاتێك كه زیكری خوای گهوره ئهبیستن، (باوهڕداران به بیستنى قورئان دڵخۆش و دڵئارام دهبن و تام و چێژ وهردهگرن، بهڵام خراپهكاران به بیستنى قورئان دڵتهنگ و بێزار دهبن و بهگومانى خۆیان به بیستنى گۆرانى و موسیقاو سهمفۆنیا چێژ وهردهگرن!!!) [
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ
] ئهم قورئانه هیدایهتی خوای گهورهیهو هیدایهتی ههر كهسێكی پێ ئهدات به فهزڵى خۆى كه ویستی لێ بێت و شایهنی هیدایهت بێ [
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣)
] وه ههر كهسێكیش كه خوای گهوره گومڕای بكات به دادپهروهرى خۆى و شایهنی گومڕایی بێ ئهوه هیچ كهسێك ناتوانێ هیدایهتی بدات.