Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Az-Zumar 39:21
Az-Zumar
21
39:21
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذالك لذكرى لاولي الالباب ٢١
أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًۭا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّۭا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢١
أَلَمۡ
تَرَ
أَنَّ
ٱللَّهَ
أَنزَلَ
مِنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَسَلَكَهُۥ
يَنَٰبِيعَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
ثُمَّ
يُخۡرِجُ
بِهِۦ
زَرۡعٗا
مُّخۡتَلِفًا
أَلۡوَٰنُهُۥ
ثُمَّ
يَهِيجُ
فَتَرَىٰهُ
مُصۡفَرّٗا
ثُمَّ
يَجۡعَلُهُۥ
حُطَٰمًاۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَذِكۡرَىٰ
لِأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٢١
Do you not see that Allah sends down rain from the sky—channelling it through streams in the earth—then produces with it crops of various colours, then they dry up and you see them wither, and then He reduces them to chaff? Surely in this is a reminder for people of reason.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
] ئایا نابینی خوای گهوره له ئاسمانهوه ئاوی بۆ دابهزاندوون به باران بارین [
فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ
] وه خستوویهتیه ناو زهویهوهو سهرچاوهی ئاوی لێههڵئهقوڵێنێت [
ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
] پاشان بههۆی ئهو ئاوهوه جۆرهها دانهوێڵهو كشتوكاڵ ئهڕوێنێ كه ڕهنگ و تام و بۆن و شێوهیان جیاوازه [
ثُمَّ يَهِيجُ
] له پاش سهوزى وشك ئهبێ [
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
] وه ئهبینی زهرد ههڵئهگهڕێ [
ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
] پاشانیش ههڵئهوهرێت و لهناو ئهچێت و تێكئهشكێت [
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١)
] به دڵنیایی ئهمه یادخستنهوهیهكه بۆ ئهو كهسانهی كه خاوهنی عهقڵی ساغ و سهلیم و تهواون تا پهندو ئامۆژگارى وهربگرن و بزانن خۆیشان وهكو ئهو دانهوێڵهیه سهرهتا گهنجن دواتر پیر دهبن و دواتر دهمرن، وه دونیایش بهههمان شێوهیهو كۆتایى دێت.