Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Az-Zumar 39:19
Az-Zumar
19
39:19
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
أَفَمَنۡ
حَقَّ
عَلَيۡهِ
كَلِمَةُ
ٱلۡعَذَابِ
أَفَأَنتَ
تُنقِذُ
مَن
فِي
ٱلنَّارِ
١٩
What about those against whom the decree of torment has been justified? Is it you ˹O Prophet˺ who will then save those bound for the Fire?
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩)
] ئایا كهسێك كه وشهی سزای خوای گهورهى بهسهردا جێگیرو جێبهجێ بووهو چهسپاوه وهكو ئیبلیس و كافران ئایا تۆ ئهتهوێ كهسانێكی ئاوا له ئاگری دۆزهخ ڕزگار بكهیت و هیدایهتیان بدهیت؟ كه پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- زۆر سوور بوو لهسهر ئهوهی كه خهڵكى ههموویان هیدایهت وهربگرن و ئیمان بێنن، واته: ههموویان ئیمان ناهێنن و هیدایهت وهرناگرن.