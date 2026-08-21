Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Az-Zumar 39:17
Az-Zumar
17
39:17
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَٱلَّذِينَ
ٱجۡتَنَبُواْ
ٱلطَّٰغُوتَ
أَن
يَعۡبُدُوهَا
وَأَنَابُوٓاْ
إِلَى
ٱللَّهِ
لَهُمُ
ٱلۡبُشۡرَىٰۚ
فَبَشِّرۡ
عِبَادِ
١٧
And those who shun the worship of false gods, turning to Allah ˹alone˺, will have good news. So give good news to My servants ˹O Prophet˺—
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
] وه ئهو كهسانهی كه خۆیان له پهرستنى بت و تاغوتهكان دوور خستۆتهوه [
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى
] وه گهڕاونهتهوه بۆ لای خوای گهورهو ڕوویان له عیبادهتی خوا كردووه موژدهی بهههشت بۆ ئهم كهسانهیه [
فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧)
] ئهى محمد -
صلی الله علیه وسلم
- موژده بده بهو بهندانهی من.