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Tafsir: Az-Zumar 39:16
Az-Zumar
16
39:16
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ١٦
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌۭ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌۭ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦
لَهُم
مِّن
فَوۡقِهِمۡ
ظُلَلٞ
مِّنَ
ٱلنَّارِ
وَمِن
تَحۡتِهِمۡ
ظُلَلٞۚ
ذَٰلِكَ
يُخَوِّفُ
ٱللَّهُ
بِهِۦ
عِبَادَهُۥۚ
يَٰعِبَادِ
فَٱتَّقُونِ
١٦
They will have layers of fire above and below them. That is what Allah warns His servants with. So fear Me, O My servants!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ
] له ناو دۆزهخدا لهسهروویانهوه ئاگر سێبهری بۆ كردوون و سێبهریان ئاگرهو ئاگر دهیانسووتێنێ [
وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
] وه له ژێریشیانهوه ههر سێبهری ئاگرهو ئاگر دهیانسوتێنێت [
ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ
] وه بهم شێوازه خوای گهوره بهندهكانی خۆی به ئاگری دۆزهخ ئهترسێنێ [
يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (١٦)
] ئهی بهندهكانم دهی تهقوای من بكهن و لهمن بترسێن و خۆتان بپارێزن لهو ئاگره به گوێڕایهڵی و عیبادهت و دووركهوتنهوه له شهریك دانان و خراپهكارى و بیدعهو تاوان.