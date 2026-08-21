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Tafsir: Az-Zumar 39:14
Az-Zumar
14
39:14
قل الله اعبد مخلصا له ديني ١٤
قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًۭا لَّهُۥ دِينِى ١٤
قُلِ
ٱللَّهَ
أَعۡبُدُ
مُخۡلِصٗا
لَّهُۥ
دِينِي
١٤
Say, “It is ˹only˺ Allah that I worship, being sincere in my devotion to Him.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : قل الله أعبد مخلصا له ديني " الله " نصب ب " أعبد " ، مخلصا له ديني : طاعتي وعبادتي .