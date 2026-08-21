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Tafsir: Az-Zumar 39:12
Az-Zumar
12
39:12
وامرت لان اكون اول المسلمين ١٢
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٢
وَأُمِرۡتُ
لِأَنۡ
أَكُونَ
أَوَّلَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
١٢
And I am commanded to be the first of those who submit ˹to His Will˺.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.