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Tafsir: Az-Zumar 39:1
Az-Zumar
1
39:1
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١
تَنزِيلُ
ٱلۡكِتَٰبِ
مِنَ
ٱللَّهِ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡحَكِيمِ
١
The revelation of this Book is from Allah—the Almighty, All-Wise.
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﴿تَنزِیلُ ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ القرآن مبتدأ ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾ خبره ﴿ٱلۡعَزِیزِ﴾ فِي مُلْكه ﴿ٱلۡحَكِیمِ ١﴾ فِي صُنْعه