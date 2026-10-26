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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 49
At-Tur
49
52:49
ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ٤٩
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَـٰرَ ٱلنُّجُومِ ٤٩
وَمِنَ
ﳚ
ٱلَّيۡلِ
ﳛ
فَسَبِّحۡهُ
ﳜ
وَإِدۡبَٰرَ
ﳝ
ٱلنُّجُومِ
ﳞ
٤٩
ﳟ
And glorify Him during part of the night and at the fading of the stars.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.