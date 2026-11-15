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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 129
At-Tawbah
129
9:129
فان تولوا فقل حسبي الله لا الاه الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ١٢٩
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٢٩
فَإِن
ﲫ
تَوَلَّوۡاْ
ﲬ
فَقُلۡ
ﲭ
حَسۡبِيَ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
لَآ
ﲰ
إِلَٰهَ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
هُوَۖ
ﲳﲴ
عَلَيۡهِ
ﲵ
تَوَكَّلۡتُۖ
ﲶﲷ
وَهُوَ
ﲸ
رَبُّ
ﲹ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲺ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲻ
١٢٩
ﲼ
But if they turn away, then say, ˹O Prophet,˺ “Allah is sufficient for me. There is no god ˹worthy of worship˺ except Him. In Him I put my trust. And He is the Lord of the Mighty Throne.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.