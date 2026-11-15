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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 127
At-Tawbah
127
9:127
واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون ١٢٧
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍۢ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَفْقَهُونَ ١٢٧
وَإِذَا
ﲅ
مَآ
ﲆ
أُنزِلَتۡ
ﲇ
سُورَةٞ
ﲈ
نَّظَرَ
ﲉ
بَعۡضُهُمۡ
ﲊ
إِلَىٰ
ﲋ
بَعۡضٍ
ﲌ
هَلۡ
ﲍ
يَرَىٰكُم
ﲎ
مِّنۡ
ﲏ
أَحَدٖ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
ٱنصَرَفُواْۚ
ﲒﲓ
صَرَفَ
ﲔ
ٱللَّهُ
ﲕ
قُلُوبَهُم
ﲖ
بِأَنَّهُمۡ
ﲗ
قَوۡمٞ
ﲘ
لَّا
ﲙ
يَفۡقَهُونَ
ﲚ
١٢٧
ﲛ
Whenever a sûrah is revealed, they look at one another, ˹saying,˺ “Is anyone watching you?” Then they slip away. ˹It is˺ Allah ˹Who˺ has turned their hearts away because they are a people who do not comprehend.
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