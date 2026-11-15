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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 121
At-Tawbah
121
9:121
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ١٢١
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةًۭ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةًۭ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢١
وَلَا
ﲢ
يُنفِقُونَ
ﲣ
نَفَقَةٗ
ﲤ
صَغِيرَةٗ
ﲥ
وَلَا
ﲦ
كَبِيرَةٗ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
يَقۡطَعُونَ
ﲩ
وَادِيًا
ﲪ
إِلَّا
ﲫ
كُتِبَ
ﲬ
لَهُمۡ
ﲭ
لِيَجۡزِيَهُمُ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
أَحۡسَنَ
ﲰ
مَا
ﲱ
كَانُواْ
ﲲ
يَعۡمَلُونَ
ﲳ
١٢١
ﲴ
And whenever they make a donation, small or large, or cross a valley ˹in Allah’s cause˺—it is written to their credit, so that Allah may grant them the best reward for what they used to do.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.