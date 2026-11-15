{سێ كەسە دواكەوتووەكە لە غەزای (تەبوك)} [ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ] وه سهبارهت بهو سێ كهسه باوهڕدارهى لهو غهزایه دواكهوتن بهبێ ئهوهی عوزری شهرعیان ههبێ وه بهبێ ئهوهی كه عوزری درۆیینه بێننهوهو ڕاستگۆبوون كه (كهعبی كوڕی مالیك و هیلالی كوڕی ئومهییهو موڕارهی كوڕی ڕهبیع) بوو كه ههرسێكیان ئهنصاری بوون ئهوانهی كه كارهكهیان دواخرا پهنجا ڕۆژ خوای گهوره هێشتیانیهوه دوای پهنجا ڕۆژ خوای گهوره لێیان خۆشبوو [ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ] ئهو پهنجا ڕۆژه ئهو زهویه فراوانهیان لهسهر تهسك ببۆوه [ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ] وه دڵیان تهسك و تهنگ بوو لهبهر ئهوهی كهس قسهی لهگهڵیاندا نهئهكردو كهس سهلامی لێیان نهئهكردو كهس سهلامیانی نهئهسهندهوهو ههجر كرابوون لهلایهن پێغهمبهری خواو - صلى الله عليه وسلم - موسڵمانانهوه [ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ] وه زانیان كه هیچ پهنایهك نیه پهنای بۆ بهرن ئیلا بۆ لای خوای گهوره نهبێ [ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ] وه داوای لێخۆشبوونیان له خوا كرد وه ڕاستگۆ بوون لهگهڵ پێغهمبهری خوا - صلى الله عليه وسلم - خوای گهوره له دوای پهنجا ڕۆژ لێیان خۆشبوو [ لِيَتُوبُوا ] بهوهی كه تهوبهكهیان قبووڵ بكات وه بۆ ئهوهی دواتر دامهزراو بن لهسهر تهوبهكهیان [ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) ] بهراستى خوای گهوره زۆر تهوبه قبووڵ ئهكات لهو كهسانهی كه بۆ لای خوا ئهگهڕێنهوه، وه زۆر بهڕهحم و بهزهییه