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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 114
At-Tawbah
114
9:114
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم ١١٤
وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍۢ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّۭ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌۭ ١١٤
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
ٱسۡتِغۡفَارُ
ﱪ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱫ
لِأَبِيهِ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَن
ﱮ
مَّوۡعِدَةٖ
ﱯ
وَعَدَهَآ
ﱰ
إِيَّاهُ
ﱱ
فَلَمَّا
ﱲ
تَبَيَّنَ
ﱳ
لَهُۥٓ
ﱴ
أَنَّهُۥ
ﱵ
عَدُوّٞ
ﱶ
لِّلَّهِ
ﱷ
تَبَرَّأَ
ﱸ
مِنۡهُۚ
ﱹﱺ
إِنَّ
ﱻ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱼ
لَأَوَّٰهٌ
ﱽ
حَلِيمٞ
ﱾ
١١٤
ﱿ
As for Abraham’s prayer for his father’s forgiveness, it was only in fulfilment of a promise he had made to him. But when it became clear to Abraham that his father was an enemy of Allah, he broke ties with him.
1
Abraham was truly tender-hearted, forbearing.
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