Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 108
At-Tawbah
108
9:108
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ١٠٨
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًۭا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌۭ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨
لَا
ﱜ
تَقُمۡ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
أَبَدٗاۚ
ﱟﱠ
لَّمَسۡجِدٌ
ﱡ
أُسِّسَ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلتَّقۡوَىٰ
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
أَوَّلِ
ﱦ
يَوۡمٍ
ﱧ
أَحَقُّ
ﱨ
أَن
ﱩ
تَقُومَ
ﱪ
فِيهِۚ
ﱫﱬ
فِيهِ
ﱭ
رِجَالٞ
ﱮ
يُحِبُّونَ
ﱯ
أَن
ﱰ
يَتَطَهَّرُواْۚ
ﱱﱲ
وَٱللَّهُ
ﱳ
يُحِبُّ
ﱴ
ٱلۡمُطَّهِّرِينَ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
Do not ˹O Prophet˺ ever pray in it. Certainly, a mosque founded on righteousness from the first day is more worthy of your prayers. In it are men who love to be purified.
1
And Allah loves those who purify themselves.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.