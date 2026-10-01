Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Takwir Ayah 29
At-Takwir
29
81:29
وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ٢٩
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٩
وَمَا
ﳅ
تَشَآءُونَ
ﳆ
إِلَّآ
ﳇ
أَن
ﳈ
يَشَآءَ
ﳉ
ٱللَّهُ
ﳊ
رَبُّ
ﳋ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳌ
٢٩
ﳍ
But you cannot will ˹to do so˺, except by the Will of Allah, the Lord of all worlds.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.