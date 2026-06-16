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Ash-Shu'ara
98
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
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when we made you equal to the Lord of all worlds.
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Tafsir Muyassar
You are reading a tafsir for the group of verses 26:97 to 26:99
قالوا معترفين بخطئهم، وهم يتنازعون في جهنم مع مَن أضلوهم، تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السيِّئ إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم.