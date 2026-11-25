Святой пророк Ибрахим особо отметил некоторые из милостей Всевышнего Аллаха, без которых не может обойтись ни один человек. Он подчеркнул, что именно Аллах дарует пищу, утоляет жажду, исцеляет от болезней, лишает жизни, воскрешает и прощает прегрешения. Он один осеняет Своих рабов многочисленными милостями, и поэтому только Он заслуживает их поклонения и беспрекословного повиновения. А что касается идолов и истуканов, то они не достойны обожествления, потому что не способны творить и указывать прямой путь, посылать болезни и исцелять, кормить и поить, умерщвлять и оживлять. Они не могут принести пользу поклоняющимся им многобожникам, не могут избавить их от бед и печалей или простить им совершенные прегрешения. О мои соплеменники! Я представил вам неопровержимое свидетельство порочности многобожия. Ни вы, ни ваши отцы не способны опровергнуть моих слов. Каждый из вас несет ответственность за то, что впал в заблуждение и уклонился от прямого пути. Однако соплеменники Ибрахима начали препираться с ним, и он ответил: «Неужели вы станете препираться со мной относительно Аллаха, в то время как Он наставил меня на прямой путь?» (6:80).