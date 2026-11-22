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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 42
Ash-Shu'ara
42
26:42
قال نعم وانكم اذا لمن المقربين ٤٢
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٤٢
قَالَ
ﱖ
نَعَمۡ
ﱗ
وَإِنَّكُمۡ
ﱘ
إِذٗا
ﱙ
لَّمِنَ
ﱚ
ٱلۡمُقَرَّبِينَ
ﱛ
٤٢
ﱜ
He replied, “Yes, and you will then certainly be among those closest to me.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.