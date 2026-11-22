قال ربکم و رب ابآئکم الاولین (26) دعوت کی راہ میں مزید ایک قدم اور آگے کی طرف حضرت موسیٰ نے فرعون کے اس غیظ و غضب کی کوئی پروا کئے بغیر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا : فرمایا کہ تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ! یہ امر یہاں محلوظ رہے کہ باطل ادیان کی بنیاد تمام پر پچھلوں کی تقلید ہی پر ہوتی ہے اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے لگے ہاتھوں یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ اگر اس معاملے میں تم نے اپنے باپ دادا کی روایات پر بھروسہ کیا ہے تو یہ بھروسہ بےبنیاد ہے۔ ان کا رب بھی وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اگر انہوں نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنایا تو یہ ان کی ضلالت و جہالت ہے۔ ان کی کو رانہ تقلید کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔