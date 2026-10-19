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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 221
Ash-Shu'ara
221
26:221
هل انبيكم على من تنزل الشياطين ٢٢١
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢٢١
هَلۡ
ﲕ
أُنَبِّئُكُمۡ
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
مَن
ﲘ
تَنَزَّلُ
ﲙ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﲚ
٢٢١
ﲛ
Shall I inform you of whom the devils ˹actually˺ descend upon?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.