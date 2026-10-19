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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 216
Ash-Shu'ara
216
26:216
فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون ٢١٦
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٦
فَإِنۡ
ﱺ
عَصَوۡكَ
ﱻ
فَقُلۡ
ﱼ
إِنِّي
ﱽ
بَرِيٓءٞ
ﱾ
مِّمَّا
ﱿ
تَعۡمَلُونَ
ﲀ
٢١٦
ﲁ
But if they disobey you, say, “I am certainly free of what you do.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.