Всевышний категорически запретил Своему посланнику и всем его последователям, которые обязаны брать пример со своего наставника, обращаться с мольбой к творениям. Подобный грех обрекает человека на вечные муки и нескончаемые страдания, потому что является проявлением величайшего многобожия. Всевышний сказал: «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна» (5:72). Запрет совершать один поступок подразумевает повеление совершать обратное, и поэтому запрет поклоняться вымышленным богам является повелением поклоняться одному Аллаху и не приобщать к Нему никаких сотоварищей, повелением поклоняться Ему со страхом, любовью, надеждой и смирением, а также обращаться к Нему во все времена и при любых начинаниях.