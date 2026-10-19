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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 212
Ash-Shu'ara
212
26:212
انهم عن السمع لمعزولون ٢١٢
إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ٢١٢
إِنَّهُمۡ
ﱠ
عَنِ
ﱡ
ٱلسَّمۡعِ
ﱢ
لَمَعۡزُولُونَ
ﱣ
٢١٢
ﱤ
for they are strictly barred from ˹even˺ overhearing ˹it˺.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.