﴿وما أهْلَكْنا مِن قَرْيَةٍ إلّا لَها مُنْذِرُونَ﴾ . تَذْكِيرٌ لِقُرَيْشٍ بِأنَّ القُرى الَّتِي أهْلَكَها اللَّهُ والَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُها في هَذِهِ السُّورَةِ قَدْ كانَ لَها رُسُلٌ يُنْذِرُونَها عَذابَ اللَّهِ لِيَقِيسُوا حالَتَهم عَلى أحْوالِ الأُمَمِ الَّتِي قَبْلَهم. والِاسْتِثْناءُ مِن أحْوالٍ مَحْذُوفَةٌ. والتَّقْدِيرُ: وما أهْلَكْنا مِن قَرْيَةٍ في حالٍ مِنَ الأحْوالِ إلّا في حالٍ لَها مُنْذِرُونَ. وعُرِّيَتْ جُمْلَةُ الحالِ عَنِ الواوِ اسْتِغْناءً عَنِ الواوِ (ص-١٩٨)بِحَرْفِ الِاسْتِثْناءِ ولَوْ ذُكِرَتِ الواوُ لَجازَ كَقَوْلِهِ في سُورَةِ الحِجْرِ: ﴿إلّا ولَها كِتابٌ مَعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤] . وعَبَّرَ عَنِ الرُّسُلِ بِصِفَةِ الإنْذارِ؛ لِأنَّهُ المُناسِبُ لِلتَّهْدِيدِ بِالإهْلاكِ.