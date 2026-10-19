Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 201
Ash-Shu'ara
201
26:201
لا يومنون به حتى يروا العذاب الاليم ٢٠١
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠١
لَا
ﲹ
يُؤۡمِنُونَ
ﲺ
بِهِۦ
ﲻ
حَتَّىٰ
ﲼ
يَرَوُاْ
ﲽ
ٱلۡعَذَابَ
ﲾ
ٱلۡأَلِيمَ
ﲿ
٢٠١
ﳀ
They will not believe in it until they see the painful punishment,
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.