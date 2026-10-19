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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 196
Ash-Shu'ara
196
26:196
وانه لفي زبر الاولين ١٩٦
وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٦
وَإِنَّهُۥ
ﲗ
لَفِي
ﲘ
زُبُرِ
ﲙ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲚ
١٩٦
ﲛ
And it has indeed been ˹foretold˺ in the Scriptures of those before.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.