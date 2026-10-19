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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 161
Ash-Shu'ara
161
26:161
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون ١٦١
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦١
إِذۡ
ﱆ
قَالَ
ﱇ
لَهُمۡ
ﱈ
أَخُوهُمۡ
ﱉ
لُوطٌ
ﱊ
أَلَا
ﱋ
تَتَّقُونَ
ﱌ
١٦١
ﱍ
when their brother Lot said to them, “Will you not fear ˹Allah˺?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.